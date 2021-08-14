Из-за событий во время эвакуации в аэропорту Кабула погибли семь человек

После захвата "Талибаном" территорий Афганистана в аэропорту Кабула второй день происходит хаос.

В результате при эвакуации из страны в общей сумме сегодня погибли семь человек. В том среди них оказались и те, кто разбился, пытаясь ухватиться за улетающий самолет.

Об этом сообщает AP.

Информацию о гибели семерых человек подтвердили высокопоставленные военные Соединенных Штатов Америки. Об этом они рассказывали на условиях анонимности, потому что не были уполномочены обсуждать текущие операции на территории Афганистана публично.