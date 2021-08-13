Эвакуацию из аэропорта Кабула с талибами согласовали американские военные

Глава Центрального командования США Фрэнк Маккензи провел личную встречу с лидерами исламистского движения "Талибана", чтобы призвать захвативших Афганистан бойцов не вмешиваться в операции американских военных по эвакуации в аэропорта Кабула.

В ходе переговоров стороны договорились, что боевики не будут мешать этому процессу.

Об этом со ссылкой на официального представителя министерства обороны США сообщает Associated Press в понедельник, 16 августа.

Встреча прошла накануне, 15 августа, в столице Катара - Дохе.

"Генерал Фрэнк Маккензи добился соглашения талибов о создании "механизма разрешения конфликтов" - договоренности, согласно которой операции по эвакуации в аэропорту могут продолжаться без вмешательства новых правителей страны", - сообщает агентство.