В телефоне погибшего мэра Кривого Рога Павлова удалена вся переписка

Перед гибелью мэра Кривого Рога Константина Павлова, которого вчера нашли застреленным на пороге собственного дома, из его мобильного телефона была удалена вся переписка, поэтому правоохранители не смогли обнаружить в гаджете ничего, что помогло бы следствию.

Об этом "Стране" сообщил источник в правоохранительных структурах.

"Страна" публиковала фрагмент видео с камеры наблюдения в доме. На нем видно, как Павлов ходит по комнате с оружием в одной руке, а в другой держит телефон и что-то читает в нем. Но самого момента выстрела на этих кадрах нет.