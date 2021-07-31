Кокаин на миллионы долларов, который везла в Европу банда из Калабрии нашли в бананах в порту Одессы

Сотрудники Службы безопасности изъяли около 60 кг кокаина в Морском торговом порту "Южный", который находится в Одесской области.

Стоимость данной партии наркотиков оценивается в 10 миллион долларов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ на своем сайте.

В частности, наркотики прибыли в порт в одном из контейнеров с бананами. Они направлялись в Украины из южноамериканской страны.

Сотрудники СБУ обнаружили кокаин скрытым в технологических полостях контейнера. Преступники хотели переправить наркотическое вещество из Украины в ЕС транзитом.

Согласно данным правоохранителей, к поставке причастны участники одной из самых мощных в мире преступных организаций "Ндрангета".