МОК добавил в программу Олимпиады новые виды спорта

Олимпийский комитет принял решение убрать из своей программы каратэ, бейсбол и софтбол, однако оставил в ней три опробованных в Токио новых вида: спортивное скалолазание, скейтбординг и серфинг, а также добавили один новый - брейк-данс.

Об этом сообщается на официальном сайте Олимпиады.

Это решение было принято в связи с тем, что МОК стремится установить новый стандарт для инклюзивных, гендерно-сбалансированных и ориентированных на молодое поколение игр.

В программе Олимпиады-2024, которая пройдет в Париже, появятся четыре новых вида спорта, которые тесно связаны с молодежью и поощряют творчество и спортивные достижения. Среди них брейк-данс, спортивное скалолазание, скейтбординг и серфинг.

"В течение следующих пяти лет включение этих мероприятий в Олимпийские игры поможет вдохновить миллионы детей на занятия спортом", - добавили в пресс-центре.