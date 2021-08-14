Появилось видео из Афганистана, на котором украинцы из ЧВК наблюдают захват тюрьмы талибами

В сети интернет появилось новое видео из Афганистана. На нем некие вооруженные люди (с виду бойцы частной военной компании) наблюдают за бунтом в афганской тюрьме и комментируют происходящее по-русски и на украинском суржике.

Вероятно, на видео показана тюрьма Пули-Чархи на окраине Кабула - самая большая в Афганистане.

Сидя на крыше соседней с ней постройки, несколько людей с матами обсуждают события за оградой тюрьмы.

"В тюрьме бунт. Интересно, удастся ли администрации их успокоить. О, освобождают преступников! Ребят, их освобождает "Талибан"! Е@ать, администрация даже перешла на их сторону тоже... Смотри, машут им. Я думаю, что здесь военных вообще нету, смотри, ни одной души. Это п@зда", - можно отчетливо разобрать на видео.

Остальные реплики слышны плохо.