Мэр Киева Кличко заявил, что обысками у киевских коммунальщиков власть готовит почву для его увольнения

Мэр Киева Виталий Кличко выступил с видеообращением, в котором фактически обвинил власть в том, что она пытается его опорочить, мешает исполнять обязанности градоначальника и работать коммунальным службам.

Ролик появился на его странице в Фейсбуке вечером 16 августа.

По словам Кличко, на нем власть отрабатывает некий сценарий. Он назвал системным и политически мотивированным давлением массовые обыски на коммунальных предприятиях и в структурных подразделениях городской власти, которые идут уже несколько месяцев.

"Эти действия направлены на дискредитацию столичной власти и меня лично. И на создание препятствий для воплощения важных для города и киевлян проектов. И делается это с одной целью - опорочить мою репутацию", - считает мэр.

По его мнению, такими действиями власть готовит почву, чтобы назначить главой КГГА своего "залетного ставленника".