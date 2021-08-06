Изготовление документов Евросоюза прибором лазерной гравировки наладил житель Закарпатья

Полиция Закарпатья разоблачила группу преступников, которые за немалые деньги подделывали документы и нелегально переправляла своих клиентов-иностранцев через границу Украины.

Задержан ее 36-летний организатор, житель города Перечин.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

Как рассказали в полиции, сотрудники отдела миграционной полиции Закарпатья давно наблюдали за преступниками, задействованными в незаконной переправке иностранцев через украинский кордон.

Затем при силовой поддержке роты полиции особого назначения и "Корда" была проведена спецоперация по задержанию главаря группы. Она прошла в Ужгороде на улице Университетской.

Как установили правоохранители, за изготовление заказчикам внутренних документов стран Евросоюза и помощь в пересечении границы в обход пунктов пропуска задержанный получил плату 5 800 долларов США.

Для изготовления поддельных документов он использовал прибор лазерной гравировки. Эта услуга стоила 1800 евро с одного клиента.