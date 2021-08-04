В Пентагоне прокомментировали видео падающих с борта американского самолета людей

Пресс-секретарь министерства обороны США Джон Кирби не смог подтвердить достоверность видеозаписи с падающими с американского транспортного самолета C-17 людьми.

Об этом Кирби сказал на брифинге 16 августа.

В сети появилось видео, как с вылетающего из аэропорта Кабула военного транспортника падают люди. Причем они летят уже с очень большой высоты - наверняка на верную гибель.

"Я не могу подтвердить достоверность этого видео. Очевидно, что видео очень тревожно смотреть. Все появляющиеся изображения вызывают беспокойство, тревогу", - только и смог сказать пресс-секретарь Пентагона.

Впрочем, он добавил, что в связи с этой ситуацией военные США и их союзники стараются обезопасить взлетно-посадочную полосу аэропорта. Но не пояснил, как именно.

"Мы по-прежнему хотим сохранить возможность для коммерческих самолетов прилетать и улетать. Нашей целью должно стать осуществление с военной стороны на ежедневной основе многочисленных вылетов с надеждой вывозить тысячи людей в день", - сказал Кирби.