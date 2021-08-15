В США сенатор Скотт призвал расследовать действия Байдена по выводу войск из Афганистана

Сенатор от Республиканской партии Рик Скотт, несмотря на слова президента США Джо Байдена о правильности решения касаемо вывода американских войск из Афганистана, считает эту операцию неудачной и приведшей к самому унизительному поражению Штатов за последние десятилетия.

Об этом сказано в заявлении сенатора, которое обнародовано на его сайте.

По мнению Скотта, необходимо расследовать действия Байдена и его администрации, которые привели к выводу войск из Афганистана. При этом расследование должно быть двухпартийным.

Сенатор заявил, что Байден оказался неспособным провести стратегический вывод американских военных из страны, что привело к ее попаданию в руки тех же экстремистов, что и имели над ней контроль 11 сентября 2001 года.

Республиканец назвал американского лидера циничным, при этом, по его словам, именно этот факт сделал мир более опасным, привел к угрозе, которая нависла над Штатами и их союзниками.

По мнению Скотта, лидер большинства в Сенате Чак Шумер и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси должны инициировать двухпартийное и двухпалатное расследования. Он предлагает ответить на вопросы о сроках вывода американских военных из страны - почему они были перенесены на более раннее время. Также вопросы касаются подготовки к операции.