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События Сегодня, 13:03109
В США сенатор Скотт призвал расследовать действия Байдена по выводу войск из Афганистана

Сенатор от Республиканской партии Рик Скотт, несмотря на слова президента США Джо Байдена о правильности решения касаемо вывода американских войск из Афганистана, считает эту операцию неудачной и приведшей к самому унизительному поражению Штатов за последние десятилетия. 

Об этом сказано в заявлении сенатора, которое обнародовано на его сайте. 

По мнению Скотта, необходимо расследовать действия Байдена и его администрации, которые привели к выводу войск из Афганистана. При этом расследование должно быть двухпартийным. 

Сенатор заявил, что Байден оказался неспособным провести стратегический вывод американских военных из страны, что привело к ее попаданию в руки тех же экстремистов, что и имели над ней контроль 11 сентября 2001 года. 

Республиканец назвал американского лидера циничным, при этом, по его словам, именно этот факт сделал мир более опасным, привел к угрозе, которая нависла над Штатами и их союзниками. 

По мнению Скотта, лидер большинства в Сенате Чак Шумер и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси должны инициировать двухпартийное и двухпалатное расследования. Он предлагает ответить на вопросы о сроках вывода американских военных из страны - почему они были перенесены на более раннее время. Также вопросы касаются подготовки к операции. 

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