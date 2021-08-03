На Банковой рассказали, зачем установили в центре Киева советские автоматы с газировкой

Инсталляции на Институтской, посвященные быту украинцев в разные эпохи, которые вызвали негодование националистов из-за советских автоматов для газировки, не должны были быть выставкой.

Их устанавливали в качестве декораций для трансляции мероприятий на День независимости.

Об этом секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил в эфире "Украины 24".

По словам Никифорва, задумка была в том, чтобы показать разные исторические периоды, которые прошла Украина до того, как обрела независимость. Там не должны были проводиться какие-либо массовые мероприятия, их планировали использовать только для съемок, а после праздника демонтировать.

При этом, комментируя скандал, возникший вокруг автоматов с газировкой из советского периода истории, Никифоров заявил, что зачинщики скандала неверно интерпретировали идею: смысл был не в том, чтобы спровоцировать какую-то ностальгию, более того, помимо указанного стенда были инсталляции о быте козацкой и царской эпох, периода Второй мировой войны.

При этом, по словам пресс-секретаря Зеленского, информации о том, были ли разрешения на установку декораций, нет. Также он заявил, что установкой конструкций занимается не Офис президента, а организационный комитет.