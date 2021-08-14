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События Сегодня, 16:4064
На акцию протеста из-за задержания громивших автоматы с газировкой выходит "Нацкорпус"

Сегодня, 17 августа, "Нацкорпус" анонсировал акцию протеста в 15:30 под Печерским управлением полиции, куда доставили задержанных во время акции на улице Институцкой.

"Призываем всех, выйти к Печерскому управлению полиции, где находятся шесть представителей Национального Корпуса. Активисты присоединились к демонтажу неправомерно установленных советских инсталляций на месте расстрела Героев Небесной сотни. При демонтаже полиция бросилась оттаскивать и бить ребят, после чего затолкала их в автобус, где избиение продолжалось. По предварительным данным, восемь активистов задержали, у одного из них - вывих плеча. Мы собираемся под стенами Печерского управления полиции и призываем неравнодушных граждан присоединиться и поддержать ребят",- заявили в политической силе.

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Теги: news, новости, Украина, Нацкорпус, 7dniv, 7dninvinfo  
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