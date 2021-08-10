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События Сегодня, 18:2434
Суд продлил домашний арест Антоненко и обязательства для Дугарь

В Шевченковском райсуде Киева было решено продлить меру пресечение для фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Суд постановил оставить Андрея Антоненко под домашним арестом до 17 октября, а Яне Дугарь продлить личные обязательства.

Заседание транслировалось "Судовой владов" в YouTube. 

Решение было вынесено во вторник, 17 августа. Заседание по существу дела отложили до 11:00 31 августа.

Напомним, журналиста Павла Шеремета убили в 2016 году. Машина, в которой он находился, взорвалась в центре Киева во время движения.

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Теги: news, новости, Украина, Антоненко, 7dniv, 7dnivinfo  
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