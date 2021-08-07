Как Кличко и националисты нашли "парк советского периода"

В Киеве разгромили выставку, посвященную истории Украины.

Националистам и порохоботам не понравились павильоны, в которых показали быт советской эпохи - автоматы с газировкой, обстановку среднестатистической советской квартиры.

Главная претензия - эту инсталляцию разместили на Аллее героев Небесной сотни. Что, мол, оскорбляет погибших здесь во времена Евромайдана людей.

Воевать с "парком советского периода" приехали националисты. Власти Киева, которые сегодня конфликтуют с Банковой, поддержали их, заявив, что на Аллее "95-го квартала не будет".

При этом полиция быстро задержала радикалов из Нацкорпуса, которые разгромили выставку.

Впрочем, через пару часов их всех отпустили, не вручив подозрений.

Собрали подробности скандала с выставкой ко Дню Независимости, а также, что об этом пишут в сети.

Как напали на выставку в центре Киева

Скандал разгорелся во время монтажа выставки под открытым небом на Аллее Героев Небесной Сотни. По задумке, приуроченная ко Дню независимости инсталляция, посвящена истории Украины. Разные ее павильоны отражают украинский быт разных эпох от трипольских времен до современности.

Отдельные павильоны затронули, соответственно, историю Украины советской эпохи. Собственно, именно в это время Украина стала отдельной республикой в нынешних международно-признанных границах. И пропустить этот период, как бы этого кому-то не хотелось - невозможно.

В центре Киева поставили декорации, которые показывают интерьер типовой советской квартиры. А также автоматы с газировкой времен СССР и детскую машинку.





Тут же посыпались возмущения. Начал их сотрудник "Громадське ТВ" Богдан Кутепов. Он написал, что это выглядит противно, "когда глаза расстрелянных заглядывают в окна "советской хрущевки". Он же пригрозил организаторам инсталляции "разгромом" и "кровопролитием".

После этого пошла волна постов в соцсетях. Возмущение высказывали главным образом сторонники Порошенко и представители националистическо-волонтерской тусовки.

Экс-губернатор Львовской области и кандидат от партии Порошенко на выборах мэра Олег Синютка написал, что только в больной голове могла родиться идея поставить советские "хрущевки"-"газировки" на Аллее Героев Небесной сотни.

"Напоминаю для тех, у кого квартал головного мозга! Институтская - памятник истории местного значения, именно здесь состоялись одни из самых кровавых событий Революции Достоинства!" - написал Синютка.

"Квартал 95" решил устроить выставку про "самое вкусное советское мороженное", "самую вкусную газировку по 3 копейки" и вот это все...", - прокомментировал в Facebook выставку бывший советник экс-президента Петра Порошенко Юрий Бирюков.

Он написал, что на место монтажа вызвали полицию, чтобы та разобралась, есть ли все необходимые документы для установки павильонов.

От слов к действиям. Как Нацкорпус воевал с инсталляцией

После постов в соцсети, на место подтянулись представители Нацкорпуса, которые стали громить часть выставки с советским бытом. Полицейские пытались противостоять им, но быстро отступили.

Позже на Институтскую подъехало подкрепление правоохранителей. Самых радикальных националистов стали задерживать. Всего задержали семь человек. Не обошлось без стычек.

Члены Нацкорпуса попытались заблокировать автобус, на котором увозили задержанных, и порезали ему шины. В итоге автобус все-таки выехал с Майдана.

Задержанных доставили в Печерское управление полиции.

В Нацкорпусе собирались протестовать у здания полиции, которая "избивала и била ребят при демонтаже". Они призвали сторонников подходить к 17:30. Но уже до этого времени всех задержанных полиция отпустила.

По словам представителей "Нацкорпуса", им не предъявили обвинений.

"95 квартала здесь не будет". Националистов поддержал Кличко

После возмущений националистов мэр Киева Виталий Кличко заявил, что установку инсталляции на Аллее Героев Небесной сотни согласовали с Музеем Революции Достоинства, но городские власти не давали разрешение на "подобные перформансы".

Кличко сказал, что в центре Киева к празднованию 30-летия Независимости Украины было предусмотрено только возложение цветов. Самой же выставкой занимались в Офисе Президента.

"Я считаю, что на месте, где погибли украинские патриоты, неуместны символы ностальгии по Советскому Союзу" - написал Кличко в Telegram-канале.

Кличко лично приехал на Майдан и там заявил, что отдаст распоряжение про демонтаж. "95 квартала" здесь не будет",- заявил мэр.

На Алее Героев Небесной Сотни также появился директор "музея Революции Достоинства" Игорь Пошивайло и заявил, что концепцию инсталляций с музеем не согласовывали.

"Меня возмущает тот факт, что с общественностью не обсудили концепцию инсталляций, которые здесь сейчас монтируют",- заявил Пошивайло. По его словам, в первую очередь о имел в виду "людей, для которых Аллея Героев Небесной Сотни больше, чем просто улица в центре Киева".

После заявлений Кличко монтаж конструкций приостановили.

Что ответили на Банковой

У президента заявили, что концепцию выставки не так поняли.

Как рассказал пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров, задумка была в том, чтобы показать разные исторические периоды Украины до обретения независимости. Павильоны планировали использовать только для съемок, а после 24 августа - снести.

Комментируя разгоревшийся скандал, Никифоров сказал, что его зачинщики неверно интерпретировали идею, поскольку смысл был не в том, чтобы спровоцировать ностальгию. Кроме того, там были павильоны со многими другими эпохами.

При этом он сказал, что не владеет информацией о том, были ли разрешения на установку декораций и уточнил, что установкой занимается не Офис президента, а организационный комитет.

В целом эта история имеет два измерения. Первое - декорации пали жертвой конфликта между Офисом президента с одной стороны и Кличко с Нацкорпусом - с другой (ну, и примкнувшими к ним "порохоботами").

Второй момент - "зраду" в очередной раз нашли там, где промелькнула хотя бы попытка вспомнить советское прошлое без проклятий и ярлыков. Это в нынешней Украине, видимо, запрещено даже президенту страны - чей Офис вынужден был снова оправдываться и говорить, что, мол, не то имел в виду.

"Мэр за эсэсовцев, но против автоматов с газировкой". Реакция соцсетей

Ситуацию с выставкой в центре Киева украинцы обсуждают в соцсети.

"Автоматы с газировкой не пройдут! Нет реваншу автоматов с газировкой! С такими они лозунгами очередной беспредел в центре Киева устроили? Правильно я понимаю?" - написала спецкорреспондент "Страны" Олеся Медведева.

"Когда Кличко захотел убрать старые автоматы с газированной водой, часть выставки быт украинцев разных эпох, он примчался лично, и приказал их демонтировать, с рассказами про то, что "95 квартала тут не будет".

Напомню, что киевская мэрия санкционировала прошедший в центре столицы 27 апреля марш фанатов эсэсовской дивизии "Галичина", и ни малейшей попытки его отменить Кличко не сделал.

Другими словами, мэр Киева за эсэсовцев, но против автоматов с газировкой" - написал депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский.

"В фильмах про нечисть они всегда боятся Солнышка. Так и с нашими придурками и советскими аппаратами с газводой. Плющит их даже от маленьких воспоминаний о нормальной жизни. Нечисть она и есть нечисть" - написал нардеп от ОПЗЖ Николай Скорик.

"Патриотическая общественность героически победила советские автоматы с газировкой. Не дадим превратить Афганистан в Украину, пообещало движение Талибан" - написал журналист Вячеслав Чечило.

"Нацики разгромили советские автоматы с газировкой на Крещатике. Не, ну на здоровье, как бы. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не руками. Но они сами понимают что выглядят тупо клоунами, нет? Воевать с автоматами с газировкой, стыд и срам" - прокомментировал журналист Юрий Ткачев.

"Я тут прочитала, что протестующим не понравились автоматы с газировкой. Из- за этого они не устраиваются на работу и ходят на протесты. Сюр. Это прямо секс до мышей" - написала журналист Наталья Влащенко.