Нового тренера вместо Шевченко получила сборная Украины по футболу

Недолгая, но очень напряженная интрига с назначением нового главного тренера национальной сборной Украины по футболу наконец-то завершилась.

Глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко официально объявил, что главную команду страны возглавит Александр Петраков, тренер, который привел украинскую молодежку (U20) к титулу чемпионов мира-2019.

Об этом главный человек украинского футбола сообщил в своем официальном аккаунте в сети.

Александр Петраков в статусе и.о. теперь будет готовить национальную сборную к дальнейшим выступлениям в групповом турнире отбора на чемпионат мира - 2022. Первый матч под руководством нового тренера сборная Украины проведет на выезде уже 1 сентября против сборной Казахстана (отметим, что первый матч этих команд в Киеве завершился вничью 1:1).

Перед Петраковым стоит сложная задача, ведь после первых трех поединков у сборной Украины в группе D всего три очка. Украина сыграла вничью с чемпионами мира французами, командой Финляндии и сборной Казахстана.