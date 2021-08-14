Катастрофа Ил-112В. Новейший самолет России рухнул критически быстро - эксперты

Вчера, 17 августа, в России произошла очередная авиационная катастрофа. Здесь, под Москвой рухнул новейший военный транспортный самолет Ил-112В, который летел на аэродром Кубинка для участия в форуме "Армия-2021".

При падении самолета погибли все три члена экипажа. Российские эксперты отмечают, что самолет потерял управление очень быстро и катастрофа произошла по какому-то невероятному сценарию.

Об этом передает портал Gazeta.

Одной из вероятных причин падения эксперты назвали отказ трехуровневой системы пожаротушения двигателей. Олег Смирнов, глава фонда "Партнер гражданской авиации", председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета "Ространснадзора" проанализировал видео падения самолета и отметил, что с момента начала пожара в правом двигателе и до самого падения прошло всего лишь 45 секунд. По его мнению это не просто быстро, а "критически и аномально быстро".