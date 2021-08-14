Движение по улице Николая Гринченко в Киеве почти на месяц ограничат

В Киеве продолжаются масштабные ремонтные работы дорог и трасс.

Так, пресс-служба коммунального концерна "Киевавтодор" объявила об очередном длительном ограничении движения.

Начиная с сегодняшнего дня, 18 августа (с 21.00) и почти на месяц (вплоть до 15 сентября) будет ограничено движение автомобильного транспорта по улице Николая Гринченко.

Здесь будет производиться средний ремонт участка от улицы Владимира Брожко к дому №8 на улице Николая Гринченко (это та часть улицы, которая проходит в пределах Голосеевского района столицы - Ред.).

В КК "Киевавтодор" также добавили, что дорожники ранее уже выполнили ремонтно-восстановительные работы на участке улицы Николая Гринченко от улицы Владимира Брожко до улицы Саперно-Слободской.