 

США собираются защищать мирных афганцев от "Талибана" его международной изоляцией и санкциями

События Сегодня, 10:3658
США собираются защищать мирных афганцев от "Талибана" его международной изоляцией и санкциями

Советник президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан рассказал, будет ли Белый дом вводить санкции против движения "Талибан".

Советник не исключил введение ограничений, чтобы защитить гражданское население в Афганистане.

Об этом Салливан сказал 17 августа на совместном брифинге в Белом доме с пресс-секретарем администрации Байдена Джен Псаки.

У советника поинтересовались, какие у США есть средства для защиты простых жителей Афганистана от талибана.

Салливан заверил, что существует "много защитных механизмов". И пояснил: есть возможности, связанные с санкциями и международной изоляцией.

"Мы сейчас работаем над некоторыми возможностями", - заверил советник Байдена.

Впрочем, он добавил, что не хотел бы рассказывать о подробностях, дабы власти США могли общаться напрямую с представителями "Талибана".

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Теги: news, новости, Украина, США, Афганистан, 7dniv, 7dnivinfo  
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