Товарищу в Одессе грабитель подарил телефон, который только что отобрал у прохожего

В Одессе юный парень на глазах друга ударил ногой в грудь случайного прохожего, отобрал у него телефон и подарил наблюдавшему за происходящим товарищу.

Впоследствии этот товарищ передарил краденный смартфон своему брату.

Об инциденте узнали полицейские и раскрыли преступление, сообщает пресс-служба Одесского районного управления полиции № 1.

Сотрудники полиции разоблачили обоих правонарушителей и объявили им подозрения: младшему по ч. 2 ст. 186 (Грабеж), а старшему - ч. 1 ст. 396 (сокрытие преступления) и ст. 198 (приобретение, получение, хранение или сбыт имущества, полученного уголовно противоправным путем) Уголовного кодекса Украины.

Первому нападавшему на прохожего грозит до 6 лет тюрьмы, второму, который согласился принять такой подарок - 3 года. Об этом сообщил начальник следственного отдела Одесского районного управления полиции №1 Михаил Хачатурян.