Радикала, напавшего на журналиста "Букв", отправили на два месяца в СИЗО

В среду, 18 августа, Печерский суд Киева избрал меру пресечения в отношении двух радикалов, напавших на журналиста издания "Буквы" Александра Кужельного.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Речь о 20-летнем Никите Губском и 17-летнем Антоне Голощапове. Для Губского, поскольку он совершеннолетний, прокуратура требовала меру пресечения в виде содержания под стражей, а для Голощапова, которому нет 18 лет, - круглосуточный домашний арест.

17-летний Губский отправлен в СИЗО на два месяца без залога.

Адвокат Губского заявил, что он будет подавать апелляцию на решение Печерского суда, а также писать заявление в ГБР на прокурора, который потребовал для его подзащитного содержание под стражей.



