В Киеве сцену для концерта ко Дню независимости установили на братской могиле

В Киеве разгорается новый скандал вокруг праздничных мероприятий к 30-летию Независимости Украины.

Как выяснилось, сцену для праздничного концерта установили на месте братской могилы участников революции 1917-1921 годов. На это обратил внимание замглавы КГГА Владимир Прокопив

"Проблема даже не в формальных разрешениях, а в том, что монтажные работы происходили прямо на братском захоронении участников украинской революции 1917-1921 годов. Это захоронение находится в реестре недвижимых памятников", - говорится в сообщении.

Также замглавы КГГА акцентировал внимание на том, что конструкции сцены стоят прямо над памятным знаком. Кроме того, чиновник удивился, почему для концерта не выбрали другое место.