Мэр Ивано-Франковска отправит подчиненных бегать вокруг озера в вышиванках на День независимости

К 30-й годовщине Независимости Украины, которая пройдет 24 августа, в Ивано-Франковске пройдут разноплановые патриотические мероприятия а также спортивные.

В частности, в центре города устроят пробег в вышиванках, а на местном озере пробег с участием работников Ивано-Франковской мэрии.

Об этом сообщает Galka.If.Ua.

"Мы там пробежку готовы сделать. Берите список наших, все начальники департаментов, управлений, заместители берут форму, кеды и бежим три километра вокруг озера. Готовьтесь. Будем сдавать норматив, а первые десять получат премию", - сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Фестиваль спортивных соревнований начнется 21 августа в 10:00 на городском озере.

Пробег в вышиванках начнется 24 августа в 9:30 утра и пройдет по таким улицам города: