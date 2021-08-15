В Умани ждут прибытия 50 тысяч хасидов. Это больше половины населения города

В этом году Умань готовится принять около 50 тысяч хасидов на праздновании Рош ха-Шана, 10 тысяч из которых уже прилетели в город.

В преддверии праздника, который в этом году пройдет 6-8 сентября, посол Израиля Михаэл Бродский и глава Нацполиции Игорь Клименко обсудили вопросы безопасности гостей Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции на своей странице в Facebook.

Во время беседы стороны обсудили важность сотрудничества для предотвращения возможных преступлений, в том числе и на почве нетерпимости. По словам главы Нацполиции, в этом году ожидается прибытие 50 тысяч хасидов и самая главная задача - это безопасность гостей.

Начальник Национальной полиции Украины рассказал, что украинские правоохранители сотрудничают со своими коллегами из Израиля, которые приезжают в Умань для помощи. Полиция намерена оперативно реагировать на все события, которые могут произойти.

Отметим для сравнения, что население самой Умани составляет около 80 тысяч жителей.