Четверо чернокожих мужчин во Львове привели в парк и зажарили на костре козу

Во львовском ландшафтном парке "Вознесение" произошло неординарное происшествие. Чернокожие иностранцы прямо в зоне отдыха горожан зарезали козу и пожарили ее мясо на огне.

Об этом рассказывается в Фейсбуке патрульной полиции Львовской области.

Вызов с информацией о действиях иностранцев поступил ​​патрульным 3-го батальона днем 18 августа. Копам сообщили, что у Лычаковского кладбища. рядом с которым находится парк, некие граждане явно хотят зарезать козу, для чего повели ее в заросли. По словам заявителя, у них в руках были ножи.

Патрульные сразу же отправились по вызову. В парке они прочесали территорию и нашли четырех иностранцев, уже жаривших на открытом огне козу. Копы потребовали прекратить подготовку к пиршеству и вызвали следственно-оперативную группу Львовского городского управления полиции.

Правоохранителям мужчины объяснили, что купили козу в деревне возле Львова, чтобы сделать из нее шашлык.

Чернокожим мужчинам в возрасте 24, 26, 30 и 34 лет грозит ответственность за жестокое обращение с животными, совершенное группой людей (по ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса) либо за аналогичную статью Кодекса административных правонарушений (КоАП).