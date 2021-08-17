Падение цены газа в Европе сразу на 10 процентов вызвали слухи о запуске "Северного потока-2"

В среду, 18 августа, цены на газ в Европе упали примерно на 10% на фоне появившихся в информационных агентствах данных о якобы начале получения газа из "Северного потока-2", строительство которого завершат только к саммиту "Крымской платформы".

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

В данных газотранспортного оператора Германии Gascade, который обслуживает сухопутный отвод от "Северного потока 2" EUGAL, появилась информация о получении физических объемов газа в точке выхода из морской магистрали - Libmin II. Данные публиковались для часов 15:00-16:00 и 16:00-17:00 по Киеву.

Однако представитель Gascade быстро опроверг эти данные агентству Bloomberg, заявив, что информация ошибочная.

При этом одновременно с появлением этих данных Gascade цена газа на европейском рынке испытала заметное падение. Ближайший к спотовым котировкам срочный контракт - сентябрьский фьючерс на индекс газового хаба TTF на ICE Futures обрушился с $570 до $515 за тысячу кубометров.

Позднее цена восстановилась до примерно $550, практически вернувшись к рекордным показателям после аварии в Уренгое. Свежие данные Gascade за час с 17:00 до 18:00 кск снова показывают отсутствие прокачки.