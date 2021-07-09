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События Вчера, 20:1173
Разрушительный тропический шторм Фред надвигается на Нью-Йорк

В США обрушившийся на  Западную Вирджинию тропический шторм Фред теперь несет наводнения и оползни в штате Нью-Йорк.

В Западной Вирджинии и Северной Каролине утром в среду, 18 августа, непогода оставила без электроснабжения около 25 тысяч людей. Об этом сообщает Associated Press.

В Северной Каролине из-за нескольких оползней был закрыт участок шоссе "Интерстейт 19", проходящий через ущелье Нантахала.

Накануне сообщалось, что тропический шторм Фред вызвал торнадо в штатах Джорджия и Северная Каролина.

В штате Теннесси из-за непогоды закрыты школы. Также эвакуировали людей, которые живут в районе переполненных из-за дождя рек Френч-Брод, Ноличаки и Голубиной реки.

Известно, что тропический шторм Фред был сформирован неделю назад над Пуэрто-Рико и затем начал перемещаться на север в сторону побережья США.

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