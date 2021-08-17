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События Вчера, 20:1373
Роботов, которые легко занимаются паркуром показали в Boston Dynamics

Одна из ведущих инженерных компаний мира, которая специализируется на роботехнике, Boston Dynamics  презентовала новые возможности гуманоидных роботов Atlas.

Теперь они могут заниматься паркуром.

Соответствующие видео компания обнародовала в YouТube.

На кадрах видно двух роботах, у каждого две руки и две ноги. Они бегают и прыгают по разным поверхностям, заскакивают на ящике, ходят по узкой доске и делают сальто назад. При этом не на миг не теряют равновесия.

"Паркур - идеальная песочница для команды Atlas из Boston Dynamics, где можно экспериментировать с новым поведением. В этом видео наши гуманоидные роботы демонстрируют атлетику всего тела, поддерживая равновесие с помощью множества быстро меняющихся и высокоэнергетических действий. С помощью прыжков, балансиров и опорных прыжков мы демонстрируем, как мы доводим Atlas до предела возможностей, чтобы открыть для себя новое поколение мобильности, восприятия и спортивного интеллекта", - сказано в описании к видео. 

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Теги: news, новости, Украина, Boston_Dynamics, 7dniv, 7dnivinfo  
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События

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