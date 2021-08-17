За 20 лет США превратили Афганистан в глобальную нарколабораторию

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обвинил США в создании за 20 лет их миссии в Афганистане "нарколаборатории глобального масштаба".

По данным Патрушева, производство наркотиков-опиатов за этот период в Афганистане увеличилось в больше чем 40 раз, передают "Известия".

"Реально же за время присутствия американских войск число террористических актов выросло в Афганистане в разы. На его земле себя вольготно чувствуют "Аль-Каида", ИГИЛ, "Исламское движение Восточного Туркестана" и другие террористические группировки, которые рассматривают афганскую территорию в качестве базы для последующего переноса активности в государства Центральной Азии, в китайский Синьцзян, на север Ирана, в направлении Индии, создавая в этих государствах "спящие ячейки", - отметил секретарь Совбеза России.

Он подчеркнул, что приоритетная задача сейчас - обеспечить контроль за миграционными потоками со стороны Афганистана, защитить регион от передвижения через границу террористов под видом беженцев, а также от контрабанды оружия и наркоторговли.