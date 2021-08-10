После Ил-112В в России рухнул МиГ-29

В России два дня подряд авиационные крушения военных самолетов. После того, как 17 августа, под Москвой вспыхнул в воздухе и рухнул новый транспортник Ил-112В (весь экипаж погиб - Ред.), на следующий день авиакрушение произошло на юге России.

Здесь, 18 августа, под Астраханью рухнул на землю истребитель МиГ-29, пилот не смог катапультироваться и погиб на месте трагедии.

Об этом передает агентство "Интерфакс".

Истребитель был поднят в воздух для выполнения штатного тренировочного полета, но без снаряжения ракетами. Однако в воздухе машина потеряла управление и рухнула на землю.

Пресс-группа Южного военного округа уточнила, что боевой самолет упал вдали от населенных пунктов, в безлюдном районе на территории полигона Ашулук. На место катастрофы уже выезжала спецкомиссия ВКС РФ.