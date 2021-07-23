Новая волна эпидемии уже идет в Украине

Тревожные прогнозы врачей и медицинских экспертов насчет очередной резкой вспышки эпидемии коронавируса в Украине, похоже, все-таки сбудутся.

И вызовет ее новый штамм-мутант под названием "Дельта".

Так, вчера, 18 августа, врач-иммунолог Андрей Волянский в прямом эфире телеканала "Украина 24" рассказал о том, что новая волна практически уже идет и скорее всего ее нового пика стоит ждать этой осенью.

Он уточнил, что резкого пика по новым зараженным (причем именно "Дельтой" - Ред.) стоит ждать в сентябре и октябре, и к этому должны быть готовы медицинские учреждения.

Андрей Волянский также прокомментировал ситуацию с темпами вакцинации в Украине. По его мнению определенные успехи в достижении коллективного иммунитета есть, но вместо групп риска в Украине сейчас делают прививки всем желающим. Хотя международный опыт борьбы с коронавирусом говорит об обратном. Сначала вакцину получали самые пожилые, и затем процесс шел по убывающей - прививки получали более молодые категории населения.