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События Сегодня, 09:4364
Президент Гани рассказал о бегстве из Кабула

Президент Афганистана Мухаммад Ашраф Гани, который спешно покинул страну 15 августа, и о судьбе которого (а также и о месте пребывания - Ред.) несколько дней не было достоверной информации выступил с видеообращением, в котором рассказал о трагических событиях последних дней.

Мухаммад Ашраф Гани сейчас находится в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и публично заявил, что его хотели убрать некие вооруженные люди, которые не владели ни одним из афганских языков (пушту, дари, пашаи и ряд других - Ред.).

Об этом передает агентство "Интерфакс".

Гани заявил, что большая группа талибов и отряд иностранцев ворвались в президентский дворец Арг и устроили тотальные обыски всех помещений. По мнению президента, это говорит о том, что его хотели убить. 

Он также заявил, что выехал из Кабула, чтобы остановить эскалацию конфликта и не допустить массового кровопролития и масштабных разрушений. Талибы, по словам Гани, поставили ему ультиматум.

Гани пожаловался, что его отъезд был таким поспешным, что он даже не успел "сменить тапки на туфли", а покинул страну в одном-единственном костюме. При этом в Кабуле остались его книги, дневники и, самое ценное, его персональный ноутбук.

В завершении видеообращения, Гани заверил, что проводит консультации со многими мировыми лидерами, на предмет своего возвращения обратно на Родину. 

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Теги: news, новости, Украина, Кабула, Афганистан, 7dniv, 7dnivinfo  
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