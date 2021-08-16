Кривой Рог сегодня прощается с мэром Павловым

Сегодня, 19 августа, в Кривом Роге проводят в последний путь погибшего мэра Константина Павлова. В комментарии "Стране" жители Кривого Рога рассказали, что градоначальник, которого обнаружили четырьмя днями ранее застреленным на веранде дома, занимался городом, но не пиарился на этом.

"Классный чувак был. Миллионами крутил, а у самого в квартире ремонт восьмидесятых. За город рвал конкретно. Х@р его кто теперь заменит. У Кости планы наполеоновские были, он вообще уравновешивал команду Зе и ОПЗЖ, мог договориться, а сейчас ж...па начнётся", - отметил мужчина, пришедший проститься с Павловым в четверг, 19 августа.

У здания появился и венок от семьи Кучма.

Тело Константина Павлова привезли в закрытом гробу и занесли в здание театра. Панихида и прощание начнутся в 09:00.