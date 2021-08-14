В Ивано-Франковске объяснили, почему на отеле нарисуют нацистскую руну

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив 10 августа опубликовал дизайн нового фасада гостиницы "Бандерштадт".

В нем использованы красно-черные цвета и элемент, повторяющий стилизованную руну "зиг" из эмблемы СС. В горсовете Ивано-Франковска заявили, что это не запрещено законом.

Отель, который хотят своеобразно "украсить", построен в 1960 году и раньше назывался "Прикарпатье". Сейчас это коммунальный отель "Бандерштадт". Власти собираются отремонтировать номера, а также фасад.

В Ивано-Франковском городском совете ответили на вопрос "Страны" о том, почему в оформлении фасада появится нацистская руна.

В горсовете подтвердили, что предварительный эскиз отеля действительно выполнен в националистическом стиле. При этом геометрические фигуры, которые используют в дизайне, якобы не запрещены украинским законодательством, считают в горсовете.

"Предварительный эскиз фасада гостиницы "Бандерштадт" выполнен в националистическом стиле с использованием геометрических фигур, не запрещённых действующим законодательством Украины", - заявили в горсовете в ответе на запрос "Страны".

Напомним, в марте текущего года Украинский Хельсинский союз по правам человека создал базу символов ненависти, которые широко используются в Украине. В раздел с символикой движений попала эмблема СС, которая очень похожа на элемент в новом фасаде "Бандерштадта".