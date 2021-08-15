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События Сегодня, 12:3884
Бывшим афганским чиновникам новые должности предложат Талибы

Представитель движения "Талибан", которое захватило власть в Афганистане, сообщил, что тем, кто работал в госадминистрациях Афганистана, предложат должности и в новых структурах их правительства.

Об этом пишет "РИА Новости" в четверг, 19 августа.

Напомним, после того, как США заявили о выводе своих войск из Афганистана в стране началась эскалация конфликта официальной власти и талибов. В результате боевики "Талибана" захватили Кабул, а президент Афганистана Мухаммад Ашраф Гани экстренно покинул страну после того как в его дворец ворвались вооруженные люди.

После этого западные страны начали эвакуировать сотрудников своих посольств и в аэропорту Кабула образовался хаос из-за того, что многие афганцы тоже хотели попасть на самолеты и покинуть страну, захваченную талибами. В итоге погибли десятки людей.

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Теги: news, новости, Украина, Талибы, 7dniv, 7dnivinfo  
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