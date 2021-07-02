Пропавших детей в лесу Закарпатской области искали 250 человек. Малыши ночевали в лесу при +10

Вчера, 18 августа, в Закарпатской области в лесу потерялись четверо детей, которые пошли собирать ягоды.

При этом их родители обратились к правоохранителем только через девять часов после того, как малыши ушли из дома. Поиски детей продолжались всю ночь и к утру их удалось найти.

В пресс-службе Главного Управления Нацполиции Закарпатской области "Стране" рассказали подробности инцидента.

"Их было четверо несовершеннолетних детей, возрастом от 7 до 14 лет. Они все родные братья и сёстры. Дети пошли в лес за ягодами - в таких местностях это практикуют. К нам родители обратились очень поздно, вызов от них пришёл в 12 ночи. То есть, детей не было дома уже 9 часов. Детей нашли только в 8:30-9 утра и с этой местности довезли в родное село, чтобы передать родителям", - объяснили "Стране" в пресс-службе.

Кроме этого, поиски детей продолжались всю ночь, в них участвовали 250 человек. Основной опасностью для детей была низкая температура в лесу, что могло привести к обморожению.

"Поиски длились всю ночь. Они усложнялись тем, что это горная местность, был очень сильный туман. Была плохая видимость, температура ночью было около +10 градусов - из-за этого мы очень сильно переживали, чтобы дети не замёрзли. Разыскивали детей 250 человек - полицейские, спасатели, нацгвардейцы, лесная охрана и простые граждане, которые хотели помочь. В результате детей нашли недалеко от выхода из села, но с другой стороны горы", - говорят в ведомстве.

Сами дети рассказывали, что страшно им не было, а когда они поняли, что потерялись, то нашли место для сна. Впрочем, ягод им так и не удалось собрать, однако они нашли грибы, поэтому остались с ведрами.

"Когда мы их забрали, они были достаточно напуганы. Но они обрадовались тому, какое количество людей их встречало. При этом нам они сказали, что они совсем не боялись и страшно им не было. По их словам, когда они поняли, что потерялись, то нашли безопасное место и там легли отдыхать. В конце концов, ягод они не нашли и пошли дальше. Хотя они нашли грибы, наверное, поэтому они остались с ведрами, хотели донести", - подытожили в полиции.