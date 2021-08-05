Зеленский признался в желании пойти на второй срок

Владимир Зеленский реализовал еще не все свои проекты на посту главы Украины, поэтому не исключает своего похода на второй президентский срок, но говорить об этом еще рано.

Такое заявление он сделал в интервью украинским и иностранным журналистам, передает "НВ".

"Очень рано об этом (втором сроке - Ред.) говорить. Даже неинтересно. Я не сделал то, что хочу просто. Я сам для себя должен какие-то вещи, договариваться еще с собой, с внутренним миром", - сообщил Зеленский.

При этом он ответил утвердительно на вопрос о возможности второго срока.

"Я не просто рассматриваю такую возможность, честно говоря, я хочу некоторые вещи закончить. И если я почувствую, что я не могу, даже просто мне неинтересно - это не моя амбиция", - добавил Зеленский.