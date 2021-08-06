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События Сегодня, 19:5952
Ученые заявили о снижении эффективности вакцин против "дельты"

Эффективность против "дельта"- штамма снизилась для Pfizer и AstraZeneca, самых распространенных вакцин в Великобритании.

Ученые установили, что защита от SARS-CoV-2-штамма становится значительно слабее уже после трёх месяцев действия.

Об этом сообщают ученые в статье, опубликованной на сайте Оксфордского университета.

Исследователями был выявлен тот факт, что после вакцинации человек, заразившийся Covid-19, представляет больший риск для окружающих, чем при других вариантах заражения. Данные зафиксированы при условии одинаковой вирусной нагрузки для получивших вакцину и для тех, кто прививку не делал.

Также установлено, что через три месяца после второго укола эффективность препарата Pfizer снизилась со 100% до 75% (минус 25%), а AstraZeneca - до 61% (минус 39%). Чаще это наблюдалось у лиц в возрасте от 35 лет.

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Теги: news, новости, Украина, коронавирус, штамм, дельта, 7dniv, 7dnivinfo  
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