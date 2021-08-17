 

Организатор сопротивления талибам Масуд-младший просит Запад помочь в борьбе с талибами

События Вчера, 22:2855
Организатор сопротивления талибам Масуд-младший просит Запад помочь в борьбе с талибами

Сын погибшего полевого командира Ахмада Шаха Масуда и лидер вновь организованного сопротивления талибам Ахмад Масуд написал статью для американского издания.

По его словам, моджахеды под его руководством готовы бросить вызов "Талибану", но его бойцам нужно больше оружия и боеприпасов.

Статья появилась в издании The Washington Post.

В начале  статьи Ахмад Масуд вспоминает, как в 1998 году, когда ему было 9 лет, его отец, командир моджахедов, собрал своих солдат в пещере в Панджшерской долине на севере Афганистана и слушал обращение к ним французского писателя Бернара-Анри Леви.

"Когда вы боретесь за свою свободу, вы боретесь также за нашу свободу", - сказал тогда Леви.
Ахмад Шах Масуд никогда не забывал этого, когда боролся против режима талибов, заверил его сын, - вплоть до его убийства 9 сентября 2001 года по приказу "Талибана" и "Аль-Каиды".

По словам Ахмада Масуда, сейчас борьба с талибами важнее, чем когда-либо.

"Я пишу сегодня из Панджшерской долины, готовый пойти по стопам моего отца, вместе с моджахедами, готовыми снова сразиться с "Талибаном". У нас есть запасы боеприпасов и оружия, которые мы терпеливо собираем со времен моего отца, потому что знали, что этот день может наступить. У нас также есть оружие афганцев, которые за последние 72 часа откликнулись на мой призыв присоединиться к сопротивлению в Панджшире. У нас есть солдаты афганской регулярной армии, которым противна капитуляция их командиров, и они сейчас идут к холмам Панджшера со своим снаряжением. К нашей борьбе присоединились и бывшие бойцы афганских спецназовцев", - рассказывает автор статьи. И добавляет, что этого недостаточно.

Он обещает решительно сопротивляться атакам талибов, но сетует на недостаток людей и материально-технического обеспечения.

"Они будут быстро исчерпаны, если наши друзья на Западе не найдут способ незамедлительно снабдить нас. Соединенные Штаты и их союзники покинули поле битвы, но Америка все еще может быть "великим арсеналом демократии", как сказал Франклин Рузвельт, придя на помощь осажденным британцам перед вступлением США во Вторую мировую войну", - отмечает лидер сопротивления.

После этого он обратился с мольбой к Западу заступиться за него в Вашингтоне и Нью-Йорке, перед Конгрессом и администрацией Байдена, ходатайствовать в Лондоне, где он учился, и в Париже.

"Знайте, что миллионы афганцев разделяют ваши ценности. Мы так долго боролись за открытое общество, в котором девушки могли бы стать врачами, наша пресса могла бы свободно писать, наша молодежь могла бы танцевать и слушать музыку или посещать футбольные матчи на стадионах, которые когда-то использовались талибами для публичных казней - и, возможно, скоро начнут снова использоваться", - говорит Масуд-младший.

В конце он резюмирует, что "Талибан" - проблема не только для афганского народа, и под его контролем Афганистан, несомненно, станет эпицентром радикального исламистского терроризма.

"Здесь снова будут вынашиваться заговоры против демократий... Вы еще многое можете сделать, чтобы помочь делу свободы. Вы наша единственная оставшаяся надежда", - обращается он к Западу.

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Теги: news, новости, Украина, Талибы, Запад, помощь, 7dniv, 7dnivinfo  
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