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События Вчера, 22:3264
Как арбуз может противостоять диабету, остеопорозу и раку рассказали медики

Медики рекомендуют украинцам добавить в ежедневное меню арбузы, сезон которых сейчас как раз в разгаре.

Даже небольшое количество этого летнего лакомства, которое не содержит жира, холестерина и натрия, может обеспечить организм нужными витаминами и микроэлементами. В арбузах есть антиоксидант ликопен (Lycopene), который способен противостоять хроническим заболеваниям: диабету, остеопорозу, раку и другим. Об этом сообщает Центр общественного здоровья при Минздраве.

Один стакан арбуза может содержать:

  • 12 г углеводов;
  • 0,26 мг витамина А, который является важным для здоровья кожи и глаз
  • 12 мг витамина С, что способствует укреплению иммунной системы и усвоению железа
  • 170 мг калия, который помогает снизить кровяное давление и важен для работы нервов
  • 0,1 мг витамина В6, который помогает организму расщеплять белок, а также важен для иммунной системы и работы нервов.

Также медики советуют проконсультироваться с врачом в случае, если есть противопоказания к употреблению арбуза.

"Выбирая арбуз, ищите твердый, симметричный и тяжелый. Обычно, на его нижней стороне должно быть желтое пятно, возникшей из-за созревания на солнце. Если это пятно очень бледное или белое, арбуз может быть недозрелым", - говорится в сообщении.

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Теги: news, новости, Украина, Арбуз, 7dniv, 7dnivinfo  
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