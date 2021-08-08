NASA остановило работы по Лунной программе после иска миллиардера-космонавта

В космической программе США по освоению Луны наметился никем непредвиденный сбой.

Миллиардер Джефф Безос, который недавно совершил полет в космос, был крайне недоволен тем, что его компанию Blue Origin не допустили к участию в Лунной программе и подал иск против Национального космического агентства (NASA).

Причиной такого решения Безоса стало то, что NASA передало контракт на разработку и создание лунного посадочного модуля его злейшему конкуренту Илону Маску, основателю и владельцу компании SpaceX. Об этом передает агентство Reuters.

В итоге в NASA согласились временно заморозить работы по Лунному контракту (стоит отметить, что цена вопроса впечатляет. Речь идет о сумме в 2,9 миллиарда долларов - Ред.). Илону Маску запрещено производить какие-либо действия до 1 ноября.

Все стороны конфликта согласились с тем, чтобы Федеральный суд США рассмотрел это дело по ускоренной программе. Первое заседание, возможно оно будет единственным, намечено на 14 октября.

У Безоса заявляют, что подача иска не что иное, как попытка исправить "серьезные конструкторские просчеты и недоработки обнаруженные в системе высадки на Луну".

А Илон Маск парировал эти обвинения тем, что иск является примером не совсем добросовестной конкуренции и наносит серьезный ущерб компании SpaceX. Так что, как видим битвы за Луну уже вовсю идут на Земле.