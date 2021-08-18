Не уходить из Афганистана и помочь новой власти Талибан просит ООН

После того, как в ООН выступили с критикой движения "Талибан", захватившего власть в Афганистане и призвали мировое сообщество объединить усилия и занять единую позицию по отношению к радикальным исламистам, из Кабула донеслись примирительные сигналы.

Так, руководство "Талибана" официально попросило ООН не сворачивать в стране гуманитарную деятельность и не покидать Афганистан. Более того талибы заверили, что полностью поддерживают миссии ООН.

Об этом рассказал координатор ООН по гуманитарным вопросам в Афганистане Рамиз Алакбаров, как передает агентство РИА "Новости".

Он также утверждает, что реальное сотрудничество миссий ОНН и "Талибана" длится вот уже восемнадцать лет и между сторонами есть эффективные каналы взаимодействия по гуманитарным вопросам.

Рамиз Алакбаров уточнил, что представители "Талибана" после входа в Кабул заверили, что "окажут сотрудникам ООН свою поддержку и попросили оставаться в стране и продолжать свою работу".

По мнению международного функционера между представителями ООН и талибами "есть устойчивые рабочие контакты".