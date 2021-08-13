Карта погоды по регионам

В пятницу, 20 августа, циклон Luciano завершит свой поход по Украине.

Финиширует он в юго-восточных регионах, где в последний рабочий день перед праздничными выходными ожидаются грозы и шквалы. На смену циклону пришел антициклон Fridoline, который побалует украинцев комфортной погодой.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Итак, сегодня в юго-восточных регионах, а также в Харьковской и Полтавской областях ожидаются грозовые дожди, ​​местами град и шквалы 15-20 м/с. На остальной территории страны осадков не обещают.

Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с. Ближайшей ночью температура воздуха опустится до +12-17 градусов, а в дневные часы прогреется до +​​23-28, в восточных областях до +31 градуса.

В Киеве и области в пятницу без осадков. Ветер северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14-16, а днем ​​+25-27 градусов.

Температура воды в реке Днепр по состоянию на 09:00 19 августа на гидрологическом посту Киев составляла +23,6 градуса, уровень воды 445 см.