 

Карта погоды по регионам

События Сегодня, 11:1619
Карта погоды по регионам

В пятницу, 20 августа, циклон Luciano завершит свой поход по Украине.

Финиширует он в юго-восточных регионах, где в последний рабочий день перед праздничными выходными ожидаются грозы и шквалы.  На смену циклону пришел антициклон Fridoline, который побалует украинцев комфортной погодой.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Итак, сегодня в юго-восточных регионах, а также в Харьковской и Полтавской областях ожидаются грозовые дожди, ​​местами град и шквалы 15-20 м/с. На остальной территории страны осадков не обещают.

Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с. Ближайшей ночью температура воздуха опустится до +12-17 градусов, а в дневные часы прогреется до +​​23-28, в восточных областях до +31 градуса.

В Киеве и области в пятницу без осадков. Ветер северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14-16, а днем ​​+25-27 градусов.

Температура воды в реке Днепр по состоянию на 09:00 19 августа на гидрологическом посту Киев составляла +23,6 градуса, уровень воды 445 см.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, погода, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?

Новости по теме

Карта погоды по регионам
Карта погоды по регионам
13-авг-2021, 10:24
В Украину идет прохлада с дождями
В Украину идет прохлада с дождями
12-авг-2021, 11:38
Сегодня циклон Генри ударит по Украине ливнями
Сегодня циклон Генри ударит по Украине ливнями
6-авг-2021, 11:02
В Украине стало прохладней, и на западе пройдут дожди с грозами. Погода на 4 августа
В Украине стало прохладней, и на западе пройдут дожди с грозами. Погода на 4 августа
4-авг-2021, 10:09
Прогноз погоды в Украине на пятницу
Прогноз погоды в Украине на пятницу
29-июл-2021, 19:58

Последние новости

11:16
События
Карта погоды по регионам
10:18
События
Не уходить из Афганистана и помочь новой власти Талибан просит ООН
10:16
События
NASA остановило работы по Лунной программе после иска миллиардера-космонавта
10:13
События
Девушка в Измаиле вызвала патруль на помощь и затем напала на полицейскую
10:11
События
Доступ к спискам людей, сотрудничавших с США и НАТО для арестов получил "Талибан"
08:39
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 20 августа 2021
Вчера, 2021-08-19
22:32
События
Как арбуз может противостоять диабету, остеопорозу и раку рассказали медики
22:28
События
Организатор сопротивления талибам Масуд-младший просит Запад помочь в борьбе с талибами
19:59
События
Ученые заявили о снижении эффективности вакцин против "дельты"
17:02
События
Зеленский признался в желании пойти на второй срок
17:00
События
Пока Украина будет отмечать День независимости, в "ЛНР" пройдут сборы резервистов
16:59
События
Каждый третий украинец жалеет о распаде СССР
16:52
Политика
Заседание СНБО созывает Зеленский
16:47
События
Пропавших детей в лесу Закарпатской области искали 250 человек. Малыши ночевали в лесу при +10
12:43
События
Как иностранцы контролируют в Украине суды и крупнейшие госкомпании
12:38
События
Бывшим афганским чиновникам новые должности предложат Талибы
12:28
Политика
Бывшая замгубернатора стала новой главой Харьковского облсовет
09:58
События
В Ивано-Франковске объяснили, почему на отеле нарисуют нацистскую руну
09:56
Политика
Экс-глава Партии Шария Антонина Белоглазова впервые рассказала о причинах своего ухода
09:49
События
Кривой Рог сегодня прощается с мэром Павловым

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 19 августа 20211350
После Ил-112В в России рухнул МиГ-291049
Строительство "Северного потока - 2" завершат к саммиту "Крымской платформы955
Экс-глава Партии Шария Антонина Белоглазова впервые рассказала о причинах своего ухода610
Кто такой Александр Петраков, возглавивший сборную Украины по футболу600
На Банковой рассказали, зачем установили в центре Киева советские автоматы с газировкой580
За 20 лет США превратили Афганистан в глобальную нарколабораторию450

Досуг

Спецодежда для сварщика
Спецодежда для сварщика
Важным критерием, способствующим защите работника от рисков на строительной, производственной площадке, является соблюдение техники безопасности. Поэтому производство спецодежды относится к ответственному виду деятельности.
Вчера, 12:23140
Сохраняем здоровье семьи - уборка без химии
Сохраняем здоровье семьи - уборка без химии
В последние годы значительно увеличилось количество приверженцев здорового образа жизни. Многие уже поняли, что для сохранения здоровья важно: - что мы едим; - где и сколько спим; - насколько активный образ жизни ведем.
Вчера, 12:21127
Рекомендации по выбору двухподвеса
Рекомендации по выбору двухподвеса
Выбор велосипеда — всегда непростая задача, требующая знаний и щепетильности. Существует множество советов о том, как же правильно подобрать байк, но эксперты интернет-магазина МЕРИДАБАЙКС собрали самые важные нюансы выбора двухподвесного мтб.
Вчера, 08:59127
Дипломный проект на отлично вместе с Zaochnik
Дипломный проект на отлично вместе с Zaochnik
Если есть желание недорого купить диплом, стоит обратиться в экспертной сервис, предназначенный для помощи студентов Zaochnik. На официальном сайте этой организации можно заказывать дипломные работы по любой тематике и учебной дисциплине.
Вчера, 08:52121
Как выбрать отель в ОАЭ в 2021?
Как выбрать отель в ОАЭ в 2021?
Объединенные Арабские Эмираты – настоящий рай для туристов, которые любят роскошный или даже элитный отдых.
18-авг-2021, 10:00177
Вышиванки к юбилею Независимости Украины: из какой ткани выбрать?
Вышиванки к юбилею Независимости Украины: из какой ткани выбрать?
Компания Текстиль-Контакт ежегодно устраивает скидки и акции на ткани, которые идеально подходят для пошива вышиванок. Как правило, дата совпадает с великим украинским праздником Днем Независимости.
17-авг-2021, 20:50271

События

Карта погоды по регионам
Карта погоды по регионам
В пятницу, 20 августа, циклон Luciano завершит свой поход по Украине.
Сегодня, 11:1627
Не уходить из Афганистана и помочь новой власти Талибан просит ООН
Не уходить из Афганистана и помочь новой власти Талибан просит ООН
После того, как в ООН выступили с критикой движения "Талибан", захватившего власть в Афганистане и призвали мировое сообщество объединить усилия и занять единую позицию по отношению к радикальным исламистам, из Кабула донеслись примирительные сигналы.
Сегодня, 10:1851
NASA остановило работы по Лунной программе после иска миллиардера-космонавта
NASA остановило работы по Лунной программе после иска миллиардера-космонавта
В космической программе США по освоению Луны наметился никем непредвиденный сбой.
Сегодня, 10:1654
Девушка в Измаиле вызвала патруль на помощь и затем напала на полицейскую
Девушка в Измаиле вызвала патруль на помощь и затем напала на полицейскую
В Измаиле снова произошло довольно необычное ЧП. Здесь молодая девушка вызвала патруль полиции на помощь в экстренной ситуации, а затем избила женщину-полицейскую, которая прибыла по вызову.
Сегодня, 10:1353
Доступ к спискам людей, сотрудничавших с США и НАТО для арестов получил "Талибан"
Доступ к спискам людей, сотрудничавших с США и НАТО для арестов получил "Талибан"
Движение "Талибан", установившее контроль над Афганистаном, получило доступ к спискам местных жителей, сотрудничавших с США и НАТО.
Сегодня, 10:1149
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 20 августа 2021
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 20 августа 2021
20 августа (по состоянию на 9:00) в Украине   2 271 826 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 53 394 летальных,  2 200 000 пациентов выздоровело.
Сегодня, 08:3974
7 Днів