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События Сегодня, 11:3785
Ветеран ЦРУ рассказал, как США решились уйти из Афганистана

Темой номер один для мировых СМИ продолжает оставаться Афганистан.

Стремительное падение режима президента Мухаммада Ашрафа Гани, который не успел даже переобуться, покидая Кабул, и такой же ошеломляющий триумф талибов породили массу вопросов.

Как же администрация США решилась на такой серьезный геополитический шаг, как полный уход из Афганистана после почти 20-летнего военного присутствия.

Завесу тайны приоткрыл Дуглас Лондон, бывший глава отдела ЦРУ по борьбе с терроризмом в Южной и Юго-Западной Азии. Он рассказал о том, как принималось решение по выводу войск из Афганистана и почему оно так неудачно было реализовано на практике.

Откровения экс-разведчика обнародовал портал Just security.

"К началу 2018 года уже было понятно и ясно, что президент Трамп хотел уйти из Афганистана, несмотря на тревожные последствия, о которых его предупреждало разведывательное сообщество. Но он также не хотел, чтобы те кошмары, свидетелями которых мы сегодня стали, случились при нем. Тогдашний госсекретарь Майк Помпео был главным архитектором взаимодействия Америки с Талибаном, кульминацией которого стало катастрофическое соглашение о выходе в феврале 2020 года. Но оно было нужно Трампу, чтобы победить на выборах. Помпео поддержал этот план, несмотря на предупреждения разведки о том, что две его ключевые цели - обеспечение приверженности Талибана разрыву с Аль-Каидой и достижение мирного урегулирования конфликта - маловероятны.

Спецпредставитель Америки Залмай Халилзад в 2018 году был частным лицом, который развлекался тем, что по собственной инициативе общался со множеством сомнительных афганских личностей, против которых выступала разведка. У нас сложилось впечатление, что Халилзад хотел стать госсекретарем Трампа в новой администрации, если бы тот выиграл, и Залмай был готов сделать или сказать то, что ему велели сделать, чтобы только угодить строптивому президенту.

Но и в лагере Джо Байдена было так же ясно, что он намерен уйти из Афганистана (в случае победы, которая и произошла - Ред.). Его команда, однако, считала, что может справиться с последствиями для безопасности, о которых предупреждала разведка. Соглашение о выходе Трампа было признано беспроигрышным. Это хорошо резонировало с настроениями большинства американцев. Они, казалось, полагали, что негативные последствия можно будет, по крайней мере, в значительной степени, свалить на Трампа, Республиканскую партию и Халилзада. Последнего оставили при должности - намеренно или нет - что позволило выставлять его как главного виновника в случае неудачи", - рассказывает Дуглас Лондон.
Затем он продолжает, что разведка - это не точная наука, которую можно использовать в качестве хрустального шара. Учитывая, что условия, при которых делается любая оценка, вероятно, изменятся, прогнозы и уровни уверенности варьировались в зависимости от военного присутствия США, внутренней динамики Афганистана и достоверности обещания Талибан решать все переговорами. Сценарии для упорядоченного вывода варьировались от тех, в которых США сохраняли примерно 5000 военнослужащих и большую часть существующих передовых военных и разведывательных оперативных баз, до того, что было определено как минимальное присутствие – примерно 2500 военнослужащих, поддерживающих более крупные базы.
"Но без какого-либо американского военного и разведывательного присутствия за пределами посольства в Кабуле, столкнувшись с военным и пропагандистским наступлением талибов и подорванным непростыми отношениями Гани с его собственными политическими партнерами, разведывательное сообщество предупредило, что правительство Афганистана может распасться в считанные дни. Так оно и случилось", - сделал вывод ветеран разведки.

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Теги: news, новости, Украина, ЦРУ, США, 7dniv, 7dnivinfo  
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