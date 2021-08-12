Нестор Шуфрич прокомментировал решение Нацсовета закрыть телеканал "НАШ"

Народный депутат от "Оппоплатформы" и глава парламентского комитета по свободе слова Нестор Шуфрич прокомментировал решение Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, который через суд хочет аннулировать лицензию каналу "НАШ".

Соответствующий пост об этом выпустила пресс-служба нардепа в Facevook.

Он считает решение Нацсовета "давлением на свободу слова и потаканием желаниям власти".

Кроме того, нардеп считает, что вместо закрытия телеканалов власть могла бы сосредоточиться на том, чтобы "сделать жизнь украинцев лучше и вернуть в страну мир".

Также Шуфрич выразил глубокую солидарность команде телеканала "НАШ" и добавил, что верит в то, что "в противостоянии с журналистами власть уступит место Конституции, свободе слова и праву украинцев на информацию".