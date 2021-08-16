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События Сегодня, 11:5771
Родственника журналиста Deutsche Welle в Афганистане убили талибы

В Афганистане талибы убили члена семьи журналиста Deutsche Welle и серьезно ранили еще одного его родственника. Сам он выехал из страны и сейчас пребывает в Германии,  остальным его родственникам тоже удалось спастись. 

Об этом сообщает DW.

Трагедия произошла на западе Афганистана. Талибы целенаправленно искали журналиста Deutsche Welle. Сейчас спасшимся членам его семьи приходится скрываться.

Гендиректор компании Петер Лимбург выступил с осуждением действий "Талибана" и призывом к властям ФРГ вмешаться в ситуацию. DW сообщает, что сейчас талибы специально ищут тех журналистов, которые работали в стране для иностранных СМИ. Они провели обыски в домах членов семей трех сотрудников медиакомпании. 

Deutsche Welle, а также другие крупные немецкие СМИ, такие как Die Zeit и Der Spiegel, обратились к немецкому правительству с призывом срочно внедрить программу экстренной выдачи виз афганцам-журналистам, которые работали на них в регионе. 

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Теги: news, новости, Украина, Афганистан, Талибы, 7dniv, 7dnivinfo  
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