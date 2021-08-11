Бронзовая призерка Олимпийских игр Дарья Белодед все еще не получила денег от государства

Олимпийская призерка по дзюдо Дарья Белодед спустя почти месяц после выступления на Олимпийских играх так и не получила денежное вознаграждение от государства. Так, Дарье Белодед, как бронзовой медалистке Олимпиады-2020 в Токио, полагается премия от государства - 55 тысяч долларов.

О том, что положенную ей выплату она так и не получила, "Стране" сообщила сама спортсменка.

По словам Дарьи Белодед, помимо того, что ей не выплатили премию, по этому поводу с ней даже никто не связывался из представителей государственной власти.

"Деньги я до сих пор не получила. Каким образом и когда мне не начислят – я тоже не знаю. Со мной никто не связывался по этому вопросу", - объяснила она.

В то же время, как рассказал "Стране" Олимпийский призёр по греко-римской борьбе Парвиз Насибов, вознаграждение от государства за серебряную медаль он получил уже в первую неделю после боя.

"Премию я получил сразу после своей борьбы, через неделю после того, как приехал в Украину. Все деньги пришли мне на карточку. Мне сказали, что через неделю выплатят - так и сделали", - говорит "Стране" спортсмен.

По его словам, сами спортсмены не занимаются процедурой получения выплат. За это в спортивном комитете отвечают специально обученные люди.

"Этим вопросом занимаются люди из спортивного комитета. Они помогают нам собирать пакет документов для выплат. Мы же, спортсмены, не будем звонить в Офис президента и просить зарплату", - добавил Насибов.