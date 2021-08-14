Уголовное дело из-за сноса дома Барбана в Киеве открыла полиция

Правоохранительные органы открыли уголовное дело из-за сноса дома Барбана в Киеве, построенного в конце XIX века.

Об этом сообщила пресс-служба полиции столицы в пятницу.

Как сообщается, инцидент случился вчера у здания на улице Обсерваторной в Шевченковском районе столицы.

По данным полиции, участники акции нарушили общественный порядок. Полицейские предупредили их о нарушениях, но они не отреагировали на замечания. В результате правоохранители доставили двух мужчин в Шевченковский управления полиции. Против них составили протоколы за мелкое хулиганство и злостное неповиновение полиции.

Нарушителям светит штраф от 8 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 40 до 60 часов, или исправительные работы на срок от 1 до 2 месяцев с отчислением 20 процентов заработка, или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Также полиция начала уголовное дело по статье 356 (самоуправство) Уголовного кодекса.

Кроме того, дознаватели вместе с прокуратурой Киева подали в суд ходатайство об аресте целостного имущественного комплекса с запретом совершать любые действия в отношении указанного имущества.