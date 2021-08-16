Дороги из-за репетиции парада ко Дню независимости опять перекроют в Киеве

После того, как Киев из-за репетиции парада ко Дню независимости стоял позавчера в пробках и сегодня, 20 августа, правоохранители напомнили о перекрытии ряда улиц из-за еще одного предварительного прогона военных перед праздничными мероприятиями.

Список дорог, которые будут перекрыты в ближайшие дни в столице, опубликовала пресс-служба патрульной полиции в соцсетях.

20 и 22 августа из-за репетиции парада войск с 15:30 до 24:00 перекроют:

главную улицу столицы - Крещатик;

Майдан Независимости;

улицу Маршала Рыбалко;

ул. Вячеслава Черновола;

проспект Победы (по встречной полосе левее Воздухофлотского моста);

Площадь Победы;

ул. Старовокзальную;

ул. Жилянскую;

ул. Большую Васильковскую;

площадь Льва Толстого;

площадь Бессарабскую;

ул. Академика Туполева;

ул. Антоновича;

ул. Ивана Федорова;

Лыбедскую площадь;

Европейскую площадь;

Владимирский спуск;

Боричев спуск;

ул. Набережно-Крещатицкую;

ул. Нижний Вал;

Глубочицкий проезд;

Петровскую аллею;

Парковую дорогу;

Днепровский спуск;

Набережное шоссе;

ул. Набережно-Крещатицкую;

ул. Богдана Хмельницкого;

ул. Владимирскую;

ул. Льва Толстого;

пер. Саксаганского.

20 и 22 августа с 15:30 до 24:00 также запланировано ограничение движения на улицах:

Льва Толстого (на участке от Терещенковской до площади Льва Толстого),

Петра Сагайдачного (на участке от Боричевого спуска к Игоревской).

20, 22 и 24 августа в Киеве не будут работать парковочные площадки.

Также в полиции добавили, что из-за артиллерийского салюта киевлянам ограничат доступ к отдельным территориям на Трухановом острове.