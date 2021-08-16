Дороги из-за репетиции парада ко Дню независимости опять перекроют в Киеве

После того, как Киев из-за репетиции парада ко Дню независимости стоял позавчера в пробках и сегодня, 20 августа, правоохранители напомнили о перекрытии ряда улиц из-за еще одного предварительного прогона военных перед праздничными мероприятиями.
Список дорог, которые будут перекрыты в ближайшие дни в столице, опубликовала пресс-служба патрульной полиции в соцсетях.
20 и 22 августа из-за репетиции парада войск с 15:30 до 24:00 перекроют:
- главную улицу столицы - Крещатик;
- Майдан Независимости;
- улицу Маршала Рыбалко;
- ул. Вячеслава Черновола;
- проспект Победы (по встречной полосе левее Воздухофлотского моста);
- Площадь Победы;
- ул. Старовокзальную;
- ул. Жилянскую;
- ул. Большую Васильковскую;
- площадь Льва Толстого;
- площадь Бессарабскую;
- ул. Академика Туполева;
- ул. Антоновича;
- ул. Ивана Федорова;
- Лыбедскую площадь;
- Европейскую площадь;
- Владимирский спуск;
- Боричев спуск;
- ул. Набережно-Крещатицкую;
- ул. Нижний Вал;
- Глубочицкий проезд;
- Петровскую аллею;
- Парковую дорогу;
- Днепровский спуск;
- Набережное шоссе;
- ул. Набережно-Крещатицкую;
- ул. Богдана Хмельницкого;
- ул. Владимирскую;
- ул. Льва Толстого;
- пер. Саксаганского.
20 и 22 августа с 15:30 до 24:00 также запланировано ограничение движения на улицах:
- Льва Толстого (на участке от Терещенковской до площади Льва Толстого),
- Петра Сагайдачного (на участке от Боричевого спуска к Игоревской).
20, 22 и 24 августа в Киеве не будут работать парковочные площадки.
Также в полиции добавили, что из-за артиллерийского салюта киевлянам ограничат доступ к отдельным территориям на Трухановом острове.