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События Сегодня, 19:2640
Санкции против нардепа Деркача ввел СНБО

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против народного депутата Андрея Деркача.

Кроме того, санкционные ограничения вводятся против круга лиц, которые находятся под американскими санкциями.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов после заседания Совета нацбезопасности и обороны.

Напомним, в мае 2020 года народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиозаписи, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии бывшего вице-президента США Джозефа Байдена на тогдашнего президента Петра Порошенко. Как рассказал Деркач, записи были получены им от журналистов-расследователей, а саму запись разговоров якобы делал лично Порошенко.

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Теги: news, новости, Украина, Деркач, санкции, 7dniv, 7dnivinfo  
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