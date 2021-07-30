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Ограничивать доступ к сайту "Страна.ua" после решения СНБО начали провайдеры

Провайдеры начали ограничивать доступ к сайту "Страна.ua".

Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины предложил ввести санкции против главного редактора интернет-издания Игоря Гужвы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Strana.ua.

Издание заявляет, что доступ ограничили пользователям сразу несколько крупных провайдеров - "Интраффик", "Ланет" и ряд других.

Кроме того, как утверждает редакция, читатели из разных регионов сообщают о недоступности ресурса.

Согласно данным аналитической системы YouControl, Игорь Гужва выступает бенефициаром ООО "Ласмак". На сайте интернет-издания "Страна.ua" эта компания обозначена в качестве учредителя. ООО "Ласмак" внесено в санкционный список.

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Теги: news, новости, Украина, Страна, блокировка, 7dniv, 7dnivinfo  
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